Islamabad (dpa) - Die Vereinten Nationen haben die nachlassende Hilfe für die Betroffenen der Jahrhundertflut in Pakistan beklagt. Sie riefen eindringlich zu weiterer Unterstützung auf. Der Zustrom von Geldern habe merklich nachgelassen, sagte eine UN-Sprecherin in Islamabad. Die Hilfsorganisationen arbeiteten rund um die Uhr, um die Betroffenen mit Lebensmitteln, Trinkwasser und weiteren Gütern zu versorgen. An vielen Orten könnten die Grundbedürfnisse aber noch immer nicht gedeckt werden.

