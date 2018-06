Brüssel (dpa) - Defizitsünder in Europa sollen in Folge der griechischen Schuldenkrise künftig automatisch und ohne große Debatten von der EU bestraft werden. Das kündigte EU- Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel an. Die Sanktionen müssten sofort greifen, falls nicht eine Mehrheit der Mitgliedstaaten dagegen sei. Auch der Vorsitzende der Euro-Finanzminister, Luxemburgs Jean- Claude Juncker, sprach sich für eine schnellere Verhängung von Strafen aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.