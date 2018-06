NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Dienstag im Handelsverlauf weiter gesunken und gegen 21.10 Uhr bei 1,2682 US-Dollar auf ein Tagestief gefallen. Im Tagesverlauf hatte vor allem die Sorge vor einem erhöhten Kapitalbedarf europäischer Banken und enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland die Gemeinschaftswährung belastet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2744 (Montag: 1,2874) Dollar festgesetzt. Der Dollar war damit 0,7847 (0,7768) Euro wert.

