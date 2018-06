Inhalt Seite 1 — US-Regierung warnt vor geplanter Koran-Verbrennung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington/Kabul (dpa) - Das Weiße Haus und der Kommandeur der US-Truppen in Afghanistan, David Petraeus, haben vor einer geplanten öffentlichen Koran-Verbrennung in den USA gewarnt.

Sie befürchten, dass diese Aktion einer kleinen fundamentalistischen christlichen Kirchengemeinde in Florida zum Jahrestag der Al-Kaida-Terroranschläge am 11. September amerikanische Soldaten in Gefahr bringen könnte.

Der Koran ist das heilige Buch der Muslime, die verlangen, dass es mit höchstem Respekt behandelt wird. Verstöße werden als zutiefst beleidigend empfunden und haben in der Vergangenheit wiederholt gewalttätige Reaktionen ausgelöst. So starben 2005 rund 15 Menschen bei Ausschreitungen in Afghanistan, nachdem das Magazin «Newsweek» über Koranschändungen durch US-Sicherheitskräfte im US- Gefangenenlager Guantánamo Bay auf Kuba berichtetet hatte. Der Bericht war dann später zurückgezogen worden.

Petraeus äußerte sich am Montag (Ortszeit) in Kabul, nachdem mehrere hundert Afghanen vor einer Moschee in der Hauptstadt gegen die geplanten Koran-Verbrennungen protestiert hatten. Sie verbrannten ihrerseits amerikanische Flaggen und riefen «Tod für Amerika».

Die Taliban würden die Protestaktion in Florida für Propagandazwecke ausnutzen, warnte Petraeus. Sie würden die Stimmung gegen die USA anheizen und es für die alliierten Truppen in Afghanistan schwerer machen, die Bevölkerung zu schützen. «Es könnte unsere Soldaten und die allgemeinen Bemühungen in Afghanistan in Gefahr bringen», erklärte der General.

Auch der Sprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs, äußerte am Dienstag die Befürchtung, dass die geplante Aktion sich negativ auf den Afghanistan-Einsatz auswirken könnte. «Jede Handlung einer solchen Art, die unsere Truppen einer Gefahr aussetzt, würde bei der Regierung Besorgnis auslösen», sagte Gibbs.

Die Washingtoner Botschaft in Kabul betonte in einer Erklärung: «Die US-Regierung duldet in keiner Weise derartige Aktionen der Respektlosigkeit gegen die Religion des Islam, und sie ist zutiefst besorgt über bewusste Versuche, die Mitglieder einer religiösen oder ethnischen Gruppe zu beleidigen.»