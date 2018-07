Woods erhält Wildcard für Ryder Cup

Frankfurt/Main (dpa) - Aufatmen beim schwächelnden Golf-Superstar Tiger Woods: Der 34-Jährige hat von US-Kapitän Corey Pavin eine Wildcard für das amerikanische Ryder-Cup-Team erhalten. Damit ist Woods beim 39. Vergleich der besten Golfprofis aus Europa und den USA Anfang Oktober in Newport/Wales dabei. Der nach den Enthüllungen über sein Privatleben abgestürzte Woods hatte erstmals in seiner Laufbahn die direkte Qualifikation für das US-Team verpasst, weil er nach enttäuschenden Leistungen in diesem Jahr nicht unter den besten acht amerikanischen Profis war. Bis zuletzt war spekuliert worden, ob Pavin sich dennoch traut, auf Woods zu verzichten.

Vuelta-Tagessieg für Erviti - Schleck ausgeschlossen

Vilanova i la Geltrú (dpa) - Radprofi Imanol Erviti hat am Dienstag die 10. Etappe der 65. Spanien-Rundfahrt gewonnen, die vom Rauswurf des Tour-de-France-Zweiten Andy Schleck gekennzeichnet war. Nach 173 Kilometern gewann der Spanier Erviti in Vilanova i la Geltrú als Solist. Sein Landsmann Igor Anton verlor das Rote Trikot an den Spanier Joaquin Rodriguez, der nun einen Vorsprung von zwei Sekunden hat. Schleck war nach dem ersten Vuelta-Ruhetag nicht mehr zur 10. Etappe in Tarragona angetreten, weil ihn sein Team Saxo-Bank ausgeschlossen hatte.

Rummenigge bleibt Präsident der europäischen Clubs

Genf/München (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge bleibt auch in den kommenden beiden Jahren Präsident der Vereinigung der europäischen Fußball-Spitzenclubs (ECA). Der Vorstandschef des FC Bayern München wurde am Dienstag in Genf in seinem Amt bestätigt, teilte der deutsche Rekordmeister auf seiner Homepage mit. «Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir durch diese Wahl zu Teil wurde», sagte Rummenigge, der die ECA bereits seit der Gründung im Januar 2008 anführt. Die ECA ist die Interessenvertretung der europäischen Spitzenclubs.

Ex-Bayern-Star Laudrup an Krebs erkrankt