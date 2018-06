Ingolstadt (dpa) - Die deutschen U 21-Fußballer haben sich mit einem Sieg aus der EM-Qualifikation verabschiedet. Das nach dem EM-Aus neu formierte Team von Trainer Rainer Adrion gewann gegen Nordirland mit 3:0 (1:0) und beendete damit die Qualifikationsgruppe 5 als Tabellendritter mit 12 Punkten.

Vor 5440 Zuschauern im Audi-Sportpark in Ingolstadt gefiel die Mannschaft auch bei ihrem zweiten Auftritt und kam durch Treffer von Lewis Holtby (42./60.) und Patrick Herrmann (67.) zum verdienten Erfolg. Am Freitag hatte die Elf zur Premiere ein 1:1 in Tschechien erreicht.

«Wir wollten unsere Leistung konsequent über 90 Minuten halten und versuchen, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Das ist uns eindrucksvoll gelungen. Das war eine gute Woche mit der Mannschaft und ein guter Neubeginn», befand Adrion. Torschütze Herrmann sagte: «Wir waren die dominierende Mannschaft und haben unser Spiel durchgezogen. Da konnten die Nordiren nicht viel machen.»

DFB-Coach Adrion hatte sein Team noch einmal auf vier Positionen verändert, der Gladbacher Tony Jantschke und Boris Vukcevic (1899 Hoffenheim) debütierten dabei in der Junioren-Auswahl. Wie schon beim Spiel in Tschechien war die von Kapitän Holtby angeführte Elf offensiv ausgerichtet und kam gegen die Nordiren auch gleich zu guten Torgelegenheiten.

Der Dortmunder Mario Götze, einer der Aktivposten im Team, scheiterte nach schönem Zusammenspiel mit Holtby in der 13. Minute an Torhüter Condor Devlin. Kurz darauf parierte der Keeper einen Freistoß von Mehmet Ekici, der die Partie leicht angeschlagen schon nach 26 Minuten mit einer Muskelverhärtung beenden musste. Mittelstürmer Richard Sukuta-Pasu traf nach Zuspiel von Jantschke nur knapp neben das Tor (29.). Die Gäste, die sich im Hinspiel in letzter Sekunde ein 1:1 erkämpft hatten, beschränkten sich auf ihre Stärken in der Defensive.

Die Überlegenheit der deutschen Mannschaft wurde kurz vor der Pause belohnt. Mit einem sehenswerten Linksschuss aus 18 Metern erzielte Holtby den längst fälligen Führungstreffer. Zuvor hatte Konstantin Rausch die Chance zum 1:0 vergeben.

Die kompakte Abwehrreihe der Nordiren stand oft gut, aber sowohl Vukcevic (55.) als auch Holtby, der kurz darauf nur die Querlatte traf, kamen zu weiteren guten Tormöglichkeiten. Der erneut sehr stark spielende Holtby sorgte dann nach einer Stunde für die Entscheidung. Der Mainzer schloss ein Solo über den halben Platz mit dem 2:0 ab. Dem eingewechselten Mönchengladbacher Herrmann gelang in der Schlussphase noch der dritte Treffer zum verdienten Sieg für die Gastgeber.