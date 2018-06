Köln (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalelf hat in der EM- Qualifikation ihre Pflichtaufgabe gegen Aserbaidschan mühelos gemeistert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw kam in Köln zu einem 6:1 gegen den von Berti Vogts trainierten Fußball-Zwerg. Die Mannschaft setzte sich damit vor der Türkei an die Spitze der Gruppe A. Vier Tage nach dem 1:0-Sieg in Belgien erzielten Heiko Westermann, Lukas Podolski, Miroslav Klose und Holger Badstuber die Tore für die DFB-Auswahl. Zudem steuerte Räsad Farhad Sadiqov ein Eigentor bei. Für die Gäste war Vaqif Cavadov erfolgreich.

