New York (dpa) - Andrea Petkovic hat die Achtelfinal-Sensation im größten Tennis-Tempel der Welt klar verpasst. Die 22-Jährige aus Darmstadt erhielt bei den US Open in New York vor 15 000 Zuschauern von der russischen Wimbledon-Finalistin Wera Swonarewa eine Lektion. Petkovic verlor das erste Achtelfinale ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier nach nur 67 Minuten deutlich mit 1:6, 2:6. Im wichtigsten Spiel ihrer bisherigen Laufbahn konnte sie nie ganz ihre Nervosität ablegen.

