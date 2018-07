Mexiko-Stadt (dpa) - Der Tropensturm «Hermine» ist in der Nacht im Norden Mexikos auf das Festland gestoßen - nahe der Grenze zur USA. Er hatte sich über dem Meer leicht verstärkt. Mexikanische Behörden hatten vorsorglich rund 3000 Einwohner aus gefährdeten Regionen in Sicherheit gebracht. Nach Berechnungen der Meteorologen des US- Hurrikanzentrums schob er sich mit rund 22 Stundenkilometern auf den US-Staat Texas zu. Sie erwarten, dass sich der Sturm über dem Land schnell abschwächen wird, warnten aber vor heftigen Regenfällen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.