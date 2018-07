Berlin (dpa) - Die Kanzlerin auf Schmusekurs: Nach scharfer Kritik von Kommunen und Stadtwerken am Atom-Beschluss will Angela Merkel Sorgen zerstreuen, die Energiekonzerne würden begünstigt. Auch die Stadtwerke würden erkennen, dass es eine faire Lastenteilung gebe, sagte Merkel bei einem Besuch in Lettland. Mehr als die Hälfte der Extra-Profite würden abgeschöpft. Die Atom-Beschlüsse reißen nach Angaben von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble keine neuen Löcher in den Haushalt. Umweltminister Norbert Röttgen will angesichts von mehr Atommüll die Endlagersuche vorantreiben.

