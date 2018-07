Mexiko-Stadt (dpa) - Bei einer schweren Explosion in einer mexikanischen Raffinerie des Erdölkonzerns Pemex ist ein Arbeiter getötet worden. Wie das Staatsunternehmen weiter mitteilte, wurden zehn Beschäftigte zum Teil schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich nach Behördenangaben in der größten Anlage von Pemex in Cadereyta nahe der Stadt Monterrey im Norden des Landes. Die Ursache des Unglücks wird untersucht. Medien berichteten, ein Kompressor sei in die Luft geflogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.