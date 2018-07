Inhalt Seite 1 — Merkel will kein «Getöse» mehr in der Koalition Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Kanzlerin Merkel ist es leid: Der Ärger in der Koalition soll endlich ein Ende haben. Der Atomkompromiss müsse Vorbild für die anstehenden heiklen Entscheidungen wie Wehrpflicht und Sparpaket sein.

Einigkeit sei das Wichtigste, sagte sie am Mittwoch nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung des Unionsfraktionsvorstands in Berlin. Dabei habe sie auch das «Getöse» gegensätzlicher Äußerungen vor allem in der Anfangszeit der schwarz-gelben Regierung kritisiert. Das dürfe nicht so weitergehen.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte, die Koalition habe gute Arbeit geleistet. «Das ist aber nicht ganz so in der Öffentlichkeit herübergekommen, wie wir es uns wünschen.» Die Union ist wie der Koalitionspartner FDP seit Monaten im Umfragetief.

Merkel sagte, «stilbildend» für die nächsten Entscheidungen sei der Kompromiss bei den Atomlaufzeiten. Hier seien die Fraktionen früh eingebunden worden. Indirekt lobte sie den oft kritisierten Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU). Zur Einigung in der Energiepolitik habe auch «die lenkende Hand des Kanzleramts» beigetragen, sagte die Regierungschefin.

Auch der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Peter Altmaier (CDU) sagte, die Unionsabgeordneten seien sehr zufrieden mit dem Kompromiss zur Verlängerung der Atomlaufzeiten und zur Sicherungsverwahrung. «Die Koalition hat damit ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt.»

Kauder schwor seine Fraktion auf einen harten Sparkurs ein: «Da darf es nun überhaupt kein Wanken und Wackeln geben.» Vor allem die CSU will das Sparpaket aufschnüren. Sie pocht darauf, Kürzungen in der Städtebauförderung abzumildern. Ferner fordert sie, die Steuerlast für energieintensive Betriebe weniger stark als geplant zu erhöhen. Merkel sagte dazu, hier könne noch etwas geschehen.

Kauder sagte, bei den Haushaltsberatungen werde zwar noch über die eine oder andere Frage diskutiert. Die Stabilität der Währung hänge aber entscheidend davon ab, dass die hohen Verschuldungen im Euroraum zurückgefahren würden. Dabei müsse Deutschland ein gutes Beispiel bleiben. «Und deswegen gibt es zur Konsolidierung keine wirklich überzeugende Alternative.»