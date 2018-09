Paris (dpa) - Für das Formel-1-Team Ferrari hat der Tag der Entscheidung in der Teamorder-Affäre von Hockenheim begonnen. Der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbands FIA kam in Paris zusammen. Dort soll auch der Fall Ferrari verhandelt werden: Der Brasilianer Felipe Massa hatte beim Großen Preis von Deutschland seinen Teamkollegen Fernando Alonso angeblich auf Anweisung überholen lassen und ihm damit den Sieg geschenkt. Eine derartige Teamorder ist verboten. Das Ferrari-Urteil wird am späten Nachmittag erwartet.

