Kabul (dpa) - Gegen eine für das kommende Wochenende geplante öffentliche Koran-Verbrennung in Florida hagelt es weltweit Kritik: Jetzt zeigte sich auch der UN-Sondergesandte in Afghanistan, Staffan de Mistura, empört über die Absicht der Kirchengemeinde. Meinungsfreiheit dürfe nicht mit der Absicht verwechselt werden, die Religion und den Glauben von Millionen Menschen zu verletzen, hieß es in einer Mitteilung. De Mistura forderte die Kirchengemeinde dazu auf, die «Drohung» der Koran-Verbrennung nicht wahr zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.