Köln (dpa) - Pech für Per Mertesacker: Er wird den 6:1-Sieg von Deutschland im EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan noch länger in schlechter Erinnerung behalten. Der Abwehrspieler von Werder Bremen hat gestern in Köln einen Bruch des Augenhöhlenbodens, eine Platzwunde unter dem linken Auge und einen Bruch in der Kieferhöhle erlitten. Dies ergab eine Spezialuntersuchung in Bremen. Wegen der schweren Gesichtsverletzung fällt der Fußball-Profi definitiv am Samstag im Bundesligaspiel bei Bayern München und am Dienstag im Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur aus.

