Offenbach (dpa) - Am Freitag überwiegen zunächst Wolken mit Regen oder Schauern. Im Tagesverlauf wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) freundlicher, mitunter kommt die Sonne hervor.

Im Nordwesten und Norden sowie an den Alpen halten sich jedoch dichte Wolken und es kann dort bis zum Abend noch regnen.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 19 Grad, nur am Rhein und an seinen Nebenflüssen sowie an der Lausitz sind mit Hilfe der Sonne bis 21 Grad möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Südwest.

In der Nacht zum Samstag regnet es in Küstennähe und am Alpenrand noch etwas. Ansonsten ist es teils gering bewölkt, teils klar und verbreitet entsteht Nebel. Die Temperatur geht auf 12 bis 7 Grad, an der See auf 14 Grad zurück.