Wiesbaden (dpa) - Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im August etwas abgeschwächt. Die Jahresteuerung ging von 1,2 Prozent im Vormonat auf 1,0 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Im Vergleich zum Vormonat Juli erhöhten sich die Verbraucherpreise nicht (± 0,0 Prozent). Die Schätzung für August 2010 wurde damit bestätigt. Überdurchschnittlich verteuerten sich auf Jahressicht Energie (plus 2,5 Prozent) und Nahrungsmittel (plus 2,8 Prozent).

Ohne diese beiden Komponenten, die nach den Angaben gemeinsam 20 Prozent der Ausgaben privater Haushalte umfassen, hätte die Jahresinflation lediglich 0,7 Prozent betragen.