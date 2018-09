Wiesbaden (dpa) - Bei vielen Tarifabschlüssen im ersten Halbjahr 2010 haben Gewerkschaften und Arbeitgeber nach einer Analyse des Statistischen Bundesamtes vor allem Einmalzahlungen vereinbart. Im Gegensatz zu prozentualen Erhöhungen werden diese bei künftigen Erhöhungen nicht berücksichtigt, wie das Amt am Donnerstag mitteilte.

So erhielten Arbeitnehmer in der chemischen Industrie für Mai 2010 bis März 2011 als Gehaltserhöhung ausschließlich eine Einmalzahlung zwischen 550 und 715 Euro sowie einen Konjunkturbonus von bis zu 260 Euro in Firmen, die nicht wesentlich von der Wirtschaftskrise betroffen waren.

Auch bei Banken wurden einmalige Pauschalzahlungen und Tariferhöhungen im kommenden Jahr vereinbart. Prozentuale Erhöhungen gab es dagegen beispielsweise im öffentlichen Dienst bei Bund und Gemeinden.

Mitteilung