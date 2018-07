Inhalt Seite 1 — Viel Lärm ums Geld: Bach warnt vor Hysterie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin dpa) - Die unklare Geldverteilung droht nach dem brisanten EU-Wetturteil die Klassenunterschiede zwischen Spitzen- und Breitensport zu verschärfen. Nun muss die Politik ein weiteres Auseinanderdriften verhindern.

Nach dem EuGH-Votum gegen das Wettmonopol in Deutschland waren Vertreter aus Sport und Politik vor allem um Deeskalation bemüht. Gemeinsam wird an einer Lösung gearbeitet, die eine für alle Seiten einträgliche Co-Existenz privater und staatlicher Wettanbieter ermöglichen könnte.

In einem dreiseitigen Rundbrief warnte der Deutsche Olympische Sportbund vor Hysterie und Existenzangst. «Ich kann die Sorgen der Landessportbünde und Vereine verstehen und teile sie auch», sagte DOSB-Präsident Thomas Bach der Nachrichtenagentur dpa, «umso dringlicher ist die Notwendigkeit für die Politik, Antworten zu finden.»

Die gewünschte Win-Win-Situation soll noch in diesem Jahr erarbeitet werden. Die Bundesländer wollen das staatliche Privileg erhalten und bis zum Frühjahr 2011 einen neuen Staatsvertrag zum Glücksspiel vorlegen. «Wir müssen nun schnell einen neuen Staatsvertrag zwischen den Ländern vereinbaren, der den Auflagen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) an das staatliche Monopol gerecht wird», sagte der rheinland-pfälzische Regierungschef Kurt Beck (SPD), gleichzeitig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, der «Neuen Osnabrücker Zeitung». «Klar ist, dass wir das Monopol weiterhin wollen und brauchen.»

Die Länder seien schon seit längerem in Gesprächen über einen neuen Staatsvertrag, mit dem Ziel «bis zum kommenden Frühjahr einen Entwurf vorzulegen». Beim Treffen der Staatskanzlei-Chefs aller Bundesländer in Speyer soll das Thema diskutiert werden. Der EuGH hatte am Mittwoch überraschend entschieden, die Monopolregelung des Staatsvertrages von 2008 sei «nicht mehr gerechtfertigt». Denkbar wäre ein Modell, nachdem private Anbieter Konzessionen erhalten und damit gleichzeitig unter staatlicher Kontrolle stehen. Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat ein entsprechendes Konzept entworfen und vorgestellt.

«Wir müssen alles dafür tun, dass die Balance zwischen dem Spitzensport und dem am Gemeinwohl orientierten Sport erhalten bleibt», sagte Walter Schneeloch, Präsident des Landessportbundes (LSB) Nordrhein-Westfalen und DOSB-Vizepräsident für den Bereich Breitensport. Es bestehe die Gefahr, dass Sponsoring nur noch in den vom TV gepushten Spitzensport fließe. Bei jährlichen Zuwendungen von 23 Millionen Euro für seinen LSB gehe auch bei ihm «die Existenzangst» um. Trotzdem ist er optimistisch, dass bald beruhigende Rahmenbedingungen geschaffen werden: «Wir sind schon seit längerem mit der Landesregierung in Verhandlung, die finanzielle Planungssicherheit auf Dauer abzusichern und zu stabilisieren.»

In einem dreiseitigen Schreiben «an die Präsidenten und Generalsekretäre der DOSB-Mitgliederorganisationen» verwies die DOSB- Spitze auf eine von der Mitgliederversammlung im Dezember 2009 verabschiedete Grundsatzposition. «Es wäre kontraproduktiv, jetzt bereits die Gefährdung oder gar Aufhebung des Lotteriemonopols in Deutschland zu beklagen und damit Gefahr zu laufen, diese erst herbeizureden», heißt es in dem von Bach und Generaldirektor Michael Vesper unterzeichneten Schreiben.