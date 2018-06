Inhalt Seite 1 — Unionsfraktion will Sparpaket ändern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Unionsfraktion will das Sparpaket der schwarz-gelben Regierung teilweise korrigieren. Geplant seien Abschwächungen der höheren Steuerlast für energieintensive Betriebe.

Das sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Donnerstag zum Abschluss einer zweitätigen Klausur der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin. Es sei aber klar, dass das Sparziel und die Konsolidierungspläne der Regierung nicht von Änderungen betroffen werden dürften: «Es geht nur, was diese Ziele auch einhält.»

Der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Norbert Barthle (CDU), sagte, auch bei der Flugticketsteuer könne es noch Änderungen geben. Die Politik wolle auf keinen Fall Unternehmen durch zu hohe Abgaben im Kern treffen oder in ihrer Existenz gefährden. «Wir wollen sparen, aber wir wollen gerecht sparen», sagte Barthle.

Das Kabinett hatte die Luftverkehrsabgabe in der vergangenen Woche beschlossen. Sie beträgt je nach Entfernung 8, 25 und 45 Euro je Passagier. Die Steuer gilt ab sofort bei Buchungen für Flüge im Jahr 2011 oder später. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wird in der Unionsfraktion eine andere Staffelung überlegt.

Dem Vernehmen nach soll auch die Gebäudesanierung besser gefördert werden als zunächst geplant. Hier geht es um den Topf der Städtebauförderung, der von 600 Millionen auf 300 Millionen Euro gekürzt werden soll.

Kauder sagte, auch künfig müsse das Recycling von Glas und Metall sowie die Produktion von Aluminium in Deutschland noch möglich sein. Aus diesem Grund solle es in diesem Bereich noch Änderungen am Sparkonzept geben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe entsprechenden Gesprächswünschen zugestimmt.

Das von der Opposition und Verbänden heftig kritisierte Energiekonzept der Regierung wird von der Unionsfraktion ohne Vorbehalte unterstützt. Das Konzept werde Deutschland grundlegend verändern, sagte Kauder. Es gebe kein anderes Land in Europa und der Welt mit einem solch ambitionierten Vorhaben.