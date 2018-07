Hamburg (dpa) - Zwei Dutzend Bücher hat John Grisham bislang veröffentlicht, die Gesamtauflage seiner Werke liegt bei mehr als 250 Millionen Exemplaren.

Am Donnerstag kam der US-Autor erstmals für eine Lesereise nach Deutschland, im Gepäck sein neuestes Werk «Das Gesetz». Mit der Nachrichtenagentur dpa sprach der 55-Jährige über seinen neuen Erzählband, Hollywood und das Geheimnis seines Erfolges.

Ihr jüngstes Buch «Das Gesetz» ist ein Novum: Statt eines Romans haben Sie erstmals einen Erzählband mit sieben Kurzgeschichten veröffentlicht. Wie kam es dazu?

Grisham: «Alle sieben Geschichten sollten ursprünglich Romane werden. Es sind auch keine Kurzgeschichten im strengen Sinn, dafür sind sie zu lang. Sie alle haben einen Handlungsstrang mit Anfang, Mitte und Ende, weil das meine Art zu schreiben ist. Aber für einen Roman waren die einen nicht lang genug, andere zu kompliziert. In allen steckt viel mehr Humor, als in meinen früheren Büchern. Ich habe sehr lange an dem Buch gearbeitet. Die Ideen für die meisten Geschichten hatte ich schon vor 15, 20 Jahren.»

Das Buch blickt in den Alltag typischer Bewohner von Ford County, einen fiktiven Landstrich im US-Bundesstaat Mississippi, in dem Sie selbst viele Jahre gelebt und als Anwalt gearbeitet haben. Wie persönlich sind die Geschichten?

Grisham: «Ich kenne diese Menschen in Mississippi, das macht das Buch persönlich. Der Humor, der verschrobene Charakter der Kleinstadt-Bewohner, die frustrierten Anwälte, die von einem anderen Leben träumen. Es ist alles Fiktion aber es basiert auf meinen damaligen Erlebnissen. So beispielsweise die letzte Geschichte («Ein Ort zum Sterben»), in der es um einen Aidskranken geht: Zwei Freunde von mir starben in den 1980er Jahren an Aids. Damals war die Krankheit noch neu und furchterregend und niemand hat sie verstanden. Die beiden hatten keinen Ort, wo sie hingehen konnten, um zu sterben.»

Sie haben vor mehr als 20 Jahren als völliger Anfänger ihr erstes Buch «Die Jury» veröffentlicht. Sind Sie mit den Jahren ein besserer Schriftsteller geworden?