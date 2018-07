Portugals Fußballtrainer Queiroz nach Dopingaffäre entlassen

Lissabon (dpa) - Portugals Fußball-Nationaltrainer Carlos Queiroz ist fristlos entlassen worden. Das gab der FPF-Verband am Donnerstagabend nach einer Sondersitzung in Lissabon bekannt. Eine offizielle Begründung für die Entlassung gab es zunächst nicht. Der Rausschmiss des 57-jährigen Trainers galt allerdings aufgrund seiner Verwicklung in eine Doping-Affäre seit Tagen als sicher. Queiroz war vor zehn Tagen von der portugiesischen Anti-Doping-Agentur (ADoP) für sechs Monate gesperrt worden, weil er im Trainingslager vor der WM in Südafrika eine Doping-Kontrolle der ADoP behindert haben soll. Dabei soll er die Kontrolleure wüst beschimpft haben.

Sperre von WM-Sünder Evra in Frankreich bestätigt

Paris (dpa) - Frankreichs Fußball-Nationalspieler Patrice Evra muss weiter für die WM-Blamage der «Bleus» büßen. Die Länderspiel- Sperre des 29 Jahre alten WM-Kapitäns wurde am Donnerstag von der Berufungskommission des Verbandes FFF in Paris bestätigt. Das teilte der Verband mit. Evra war am 17. August für fünf Begegnungen suspendiert worden und hatte Einspruch eingelegt. Seine Verteidigungsrede beim FFF brachte am Donnerstag aber nicht den erhofften Erfolg. Neben Evra waren auch Stürmer Nicolas Anelka (18 Spiele), Bayern-Star Franck Ribery (3) und Jérémy Toulalan (1) nach der Weltmeisterschaft in Südafrika gesperrt worden.

Vuelta: Britischer Radprofi Cavendish feiert ersten Solosieg

Lleida (dpa) - Fast 14 Tage musste der Brite Mark Cavendish auf seinen ersten Solosieg bei der Spanien-Rundfahrt warten. Am Donnerstag fuhr der Radprofi von der Isle of Man auf der 12. Etappe in Lleida allen davon. Nach 173 Kilometern verwies Cavendish im Massensprint den US-Sprinter Tyler Farrar locker auf Platz zwei. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderung: Der Spanier Igor Anton verteidigte sein Rotes Trikot vor dem Italiener Vicenzo Nibali.

