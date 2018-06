Washington (dpa) - Klare Ansage vom US-Präsidenten: Zwei Tage vor der geplanten Koran-Verbrennung in Florida hat auch Barack Obama den radikalen Pastor Terry Jones aufgefordert, auf die Aktion zu verzichten. Obama warnte im TV-Sender ABC, die Koran-Verbrennung könne «schwerwiegende Gewalt» in Pakistan und Afghanistan auslösen. Auch Interpol befürchtet gewalttätige Reaktionen. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass es nach der Verbrennung zu Anschlägen auf unschuldige Menschen komme, hieß es in einer Warnung an alle 188 Mitgliedsstaaten der internationalen Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.