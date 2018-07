Moskau (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag mutmaßlicher Islamisten auf einen belebten Markt im Nordkaukasus sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Etwa 80 weitere seien bei dem Attentat in Wladikawkas verletzt worden. Das teilten Behörden mit. Eine Autobombe sei explodiert. In der gleichen Teilrepublik, in Nordossetien, hatten Islamisten in Beslan vor sechs Jahren den bisher schwersten Anschlag in Russland verübt. Damals starben mehr als 330 Menschen. Die Region im Konfliktgebiet Nordkaukasus galt zuletzt als vergleichsweise ruhig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.