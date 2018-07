Bern (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff setzt heute seinen Staatsbesuch in der Schweiz fort. In Lausanne will er die Technische Hochschule der Stadt am Genfer See besichtigen. Anschließend besucht er Zürich, wo er mit Professoren und Studenten diskutieren will. Bei schönem Wetter ist ein Hubschrauber-Ausflug in die Walliser Berge geplant. Zum Auftakt seines ersten Staatsbesuchs als Bundespräsident hatte Wulff zusammen mit der schweizerischen Bundespräsidentin Doris Leuthard die guten Beziehungen zwischen beiden Nachbarländern betont.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.