Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat die umstrittene Vereinbarung mit der Atomwirtschaft veröffentlicht. Die Atomkonzerne haben sich in dem Vertrag weitreichende Schutzklauseln zusichern lassen. So sind die Kosten für die mögliche Nachrüstung auf 500 Millionen Euro je Kernkraftwerk begrenzt. Alles was darüber liegt, wird mit der Abschöpfung durch den Bund verrechnet. Auch würden sich die Zahlungen der Konzerne für den neuen Ökostrom-Fonds reduzieren, wenn eine künftige Regierung die 2016 auslaufende Atomsteuer verlängern oder erhöhen will.

