Kapstadt/Abuja (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf das Gebäude der Vereinten Nationen in Nigeria sind nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes mindestens 16 Menschen getötet worden.

Zudem wurden nach dpa-Informationen 60 weitere Menschen bei der Bombenexplosion in der Hauptstadt Abuja verletzt. Dafür gab es aber zunächst keine offizielle Bestätigung. Die Terror-Organisation Boko Haram bekannte sich in einem Anruf beim örtlichen Büro des britischen Senders BBC zu der Tat. In der Vergangenheit hatten die Islamisten wiederholt tödliche Anschläge im bevölkerungsreichsten Land Afrikas verübt.

Gegen 11.00 Uhr war nach Polizeiangaben ein Mann mit einem Auto durch die Toreinfahrt des UN-Geländes gerast. Er löste dann Explosion aus. Das Erdgeschoss und der erste Stock des Gebäudes, in dem nach UN-Angaben 26 UN-Organisationen ihre Büros haben, wurden völlig verwüstet. Zum Tatzeitpunkt hielten sich mehrere hundert Menschen in dem Gebäudekomplex auf, unter ihnen zahlreiche Ausländer und Diplomaten. Die Polizei bestätigte am Nachmittag den Tod einer Norwegerin. Nach ersten Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes gab es keine deutschen Opfer.

UN-Generalsekretär General Ban Ki Moon verurteilte den «entsetzlichen Anschlag... auf jene, die ihr Leben der Hilfe für andere gewidmet haben». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte in einem Schreiben an Ban Ki Moon betroffen auf die Bluttat. Die Bundesregierung verurteile den Anschlag mit aller Entschiedenheit. «Wir teilen die tiefe Trauer der Familien und Freunde der Opfer und hoffen auf baldige Genesung der Verletzten», heißt es in einem Kondolenzschreiben von Außenminister Guido Westerwelle (FDP).

US-Präsident Barack Obama sprach von einem «schrecklichen und feigen» Selbstmordanschlag. Er demonstriere «den Bankrott jener Ideologie, die zu dieser heimtückischen Tat geführt hat». Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy betonte, der Anschlag sei eine Attacke auf die internationale Gemeinschaft. «Frankreich wird den Kampf gegen den Terrorismus unablässig und entschlossener denn je fortführen.» Nigerias Außenministerin Viola Onwuliri sagte dem britischen Sender BBC: «Das ist kein Angriff auf Nigeria, sondern ... ein Angriff auf die Welt».

In der Vergangenheit hatte die radikalislamistische Gruppe Boko Haram mehrere Terroranschläge in Nigeria verübt. Erst zum Jahresbeginn 2011 waren bei einer Serie von Anschlägen in Abuja etwa 30 Menschen ermordet worden. Mitglieder der Boko Haram verübten zudem in mehreren Städten Anschläge auf Polizeistationen.

In den vergangenen Jahren hatten vor allem Gewaltausbrüche zwischen Muslimen und Christen Hunderte Tote gefordert. Christen und Muslime stellen jeweils die Hälfte der Bevölkerung.