Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will am 7. September im US-Kongress einen Plan zur Schaffung von Arbeitsplätzen und insgesamt zur Stärkung der Wirtschaft vorlegen. Das bestätigte der Sprecher des Weißen Hauses, Jay Carney, am Mittwoch.

Demnach hat Obama in einem Brief an führende Politiker beider Seiten eine Rede am Mittwochabend kommender Woche (2000 Uhr Ortszeit/0200 Uhr MESZ am Donnerstag) vor beiden Häusern des Kongresses beantragt.

Die Arbeitslosenquote in den USA liegt derzeit bei 9,1 Prozent, die Wirtschaft dümpelt vor sich hin: Das Wachstum betrug im zweiten Quartal dieses Jahres 1,0 Prozent.

In dem von US-Medien veröffentlichten Brief an die Spitzenpolitiker im Senat und Abgeordnetenhaus rief der Präsident dazu auf, parteipolitisches Kalkül beiseitezulassen und «damit zu beginnen, Entscheidungen auf der Basis dessen zu fällen, was am besten für unser Land ist». Es gehe darum, Jobs zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Obama kündigte an, er werde eine Reihe von überparteilichen Vorschlägen vorlegen, die der Kongress sofort aufgreifen könne. Sie zielten auf eine Stärkung der Konjunktur unter anderem durch die Förderung von Kleinunternehmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ab.

Der von Obama gewünschte Redetermin fällt mit einer Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten zusammen, die zeitgleich am 7. September in Simi Valley (Kalifornien) geplant ist. Carney sagte dazu, die Terminplanung solle «ihren eigenen Lauf nehmen».