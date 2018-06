Kapstadt (dpa) - Afrikas Führer lassen keinen der ihren so einfach fallen. Auch im Fall Muammar al-Gaddafis hielt die Afrikanische Union (AU) treu zu Libyens Machthaber. So wird sein Scheitern in den Augen vieler auch zu einer neuen Pleite der Organisation der 54 afrikanischen Staaten.

«Die AU handelt nicht anderes als die Vorgängerorganisation OAS, der als 'Club der Diktatoren' berüchtigt war», meinte Frans Cronje, Vizedirektor des Politikinstituts SAIRR (Johannesburg).

Wieder einmal sind Afrikas Staaten kaum mehr als mäkelnde Zuschauer, während auf dem eigenen Kontinent die Würfel über die Zukunft von Völkern fallen. Am Freitag soll nun auf einem AU-Sondergipfel das Thema Libyen erörtert werden. Südafrikas Präsident Jacob Zuma nahm Afrikas Beschwerden schon vorweg. Die UN-Resolution sei von der NATO «missbraucht» worden, das Bündnis habe «Afrikas Rolle bei der Suche nach einer Lösung untergraben», sagt er empört.

Dabei verschweigt er, dass seine Vermittlungsversuche in Libyen im Auftrag der AU kläglich gescheitert waren. Auch der Demokrat Zuma galt wie viele andere Staats- und Regierungschefs in Afrika stets als ein politischer Freund Gaddafis. «Manche afrikanischen Führer ... und auch die AU werden nun die Gelder aus Tripolis vermissen», meinte der Afrika-Experte Henning Snyman vom Politikinstitut SAIIA (Johannesburg).

Die AU sei nicht viel mehr als eine «Schwatzbude», sagt Cronje. «Sie beschwert sich seit Jahren über westliche Interventionen, aber zu selbstständigem Handeln können sie sich nicht aufraffen.» So war es oft in der jüngeren Geschichte Afrikas - zuletzt in der Elfenbeinküste, wo erst französische Streitkräfte im April den Bürgerkrieg beendeten.

Die wenigen AU-Friedenstruppen auf dem Kontinent haben den Ruf, eher passiv für einen häufig brüchigen Frieden zu sorgen. An Waffen und gut ausgebildeten Militärs mangele es beispielsweise in Südafrika oder Nigeria nicht, betonte Cronje. Es fehle der politische Wille.

Die AU war 2002 mit dem ehrgeizigen Ziel angetreten, die «Vereinigten Staaten von Afrika» zu schaffen. Es sollte eine Währung geben, eine Armee, eine Regierung. Sowohl die Gründung der Organisation als auch der kühne Traum wurden massiv von Gaddafi vorangetrieben.