Bremen (dpa) - Hape Kerkeling ist mit dem diesjährigen Bremer Stadtmusikantenpreis ausgezeichnet worden. Die undotierte Auszeichnung in der Kategorie Medien wurde dem Entertainer am Abend bei einer Gala im Theater am Goetheplatz überreicht. Weitere Stadtmusikantenpreise gingen an dem Bremer Meeresforscher Gerold Wefer und den Schauspieler Vadim Glowna.

