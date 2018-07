Inhalt Seite 1 — Griechenland-Lasten treffen LBBW empfindlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart (dpa) - Abschreibungen aus dem Griechenland-Geschäft haben die größte deutsche Landesbank LBBW schwer belastet. Unter dem Strich verbuchte die Landesbank Baden-Württemberg in der ersten Jahreshälfte zwar 376 Millionen Euro Gewinn, wie das Kreditinstitut am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Damit stehen die Zeichen zwar weiter auf Besserung, die Dynamik vom Jahresanfang erfuhr aber einen Dämpfer. Nach dem ersten Quartal 2011 waren 352 Millionen Euro Überschuss geblieben - von April bis Ende Juni folgte also nur ein kleines Plus. Vor Steuern blieben der LBBW 601 Millionen Euro (Mitte 2010: minus 321 Millionen Euro).

In den Büchern musste das Kreditinstitut rund 450 Millionen Euro Belastungen aus dem Griechenland-Geschäft notieren. Mit 300 Millionen Euro entfällt davon der größte Teil auf Abschreibungen bei griechischen Staatsanleihen, «was einer Abschreibung von rund 50 Prozent entspricht».

Vor einem Jahr hatte die Bank in der Halbjahresbilanz noch tief in den roten Zahlen gesteckt: minus 290 Millionen Euro fehlten unter dem Strich. In der Gesamtrechnung 2010 ergaben sich 347 Millionen Euro Verlust. Und das war schon eine Verbesserung: Die Fehlbeträge hatten 2009 bei knapp 1,5 und 2008 bei rund 2,1 Milliarden Euro gelegen.

Nach dem Absturz in die Verlustzone war die LBBW von den Eignern - Land, Sparkassen und Stadt Stuttgart - mit milliardenschweren Bürgschaften über Wasser gehalten worden. Die EU-Kommission erlaubte diese Hilfen nur unter strengen Auflagen, wozu der Ausstieg aus Geschäftsbereichen und auch das Streichen von Arbeitsplätzen zählten.

