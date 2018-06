Siauliai (SID) - Die deutschen Basketballer um Superstar Dirk Nowitzki sind mit einem hochverdienten Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Zum Auftakt der Vorrunde setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Dirk Bauermann bei der Endrunde in Litauen nach einer überlegenen Vorstellung mit 91:64 (40:26) gegen Israel durch.

In Siauliai war NBA-Champion Nowitzki mit 25 Punkten bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die in der Gruppe B nach dem ersten Spieltag vor Serbien und Frankreich Tabellenerster ist. Die Serben gewannen 80:68 (35:29) gegen Italien, Frankreich setzte sich mit 89:78 (40:41) gegen Lettland durch.

Im zweiten Vorrundenspiel treffen Nowitzki und Co. am Donnerstag (20.00 Uhr) auf Italien. Aus den vier Sechsergruppen schaffen jeweils die drei besten Teams den Einzug in die Zwischenrunde.