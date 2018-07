Coimbra (SID) - Finnland hat das zusätzliche Qualifikationsturnier für die Basketball-EM in Litauen (31. August bis 18. September) gewonnen. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Henrik Dettmann setzte sich in Coimbra mit 86:78 (30:45) gegen Gastgeber Portugal durch und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel. Finnland und Portugal hatten sich bereits vor dem abschließenden Duell die beiden letzten EM-Tickets gesichert.

Als Sieger des Dreier-Turniers, bei dem Ungarn als Tabellenletzter die nachträgliche Qualifikation für die Endrunde verpasste, komplettiert Finnland in der EM-Vorrunde die Gruppe C. Dort warten Griechenland, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Kroatien und Montenegro. Portugal spielt in der deutlich schwereren Gruppe A gegen Titelverteidiger Spanien, die Türkei, Gastgeber Litauen, Großbritannien und Polen.

Finnland, das vor drei Wochen in der EM-Vorbereitung auch gegen die deutsche Mannschaft gewonnen hatte, setzte sich erst nach einer Aufholjagd durch. Bester Werfer war Petteri Koponen mit 26 Punkten.