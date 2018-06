Izmir (dpa) - Deutschlands Basketballer haben beim Vier-Länder-Turnier in Izmir einen Start nach Maß hingelegt und weiter Selbstvertrauen für die Europameisterschaft getankt.

Auch ohne Superstar Dirk Nowitzki und dessen NBA-Kollegen Chris Kaman setzte sich die DBB-Auswahl gegen EM-Vorrundengegner Serbien mit 59:58 (30:29) durch und feierte den ersten Sieg in der EM-Vorbereitung.

«Das war ein wichtiger Schritt für uns. Gegenüber dem Finnland-Spiel haben wir deutlich verbessert agiert und insbesondere im ersten und vierten Viertel eine hervorragende Leistung gezeigt. Der Sieg gegen die Serben gibt uns Selbstvertrauen und einen guten Rhythmus», sagte Bundestrainer Dirk Bauermann.

Bester Werfer für die DBB-Korbjäger, die kurzfristig auf den erkrankten Tim Ohlbrecht verzichten mussten, war Robin Benzing vom Bundesliga-Aufsteiger Bayern München mit zwölf Punkten. Tibor Pleiß vom deutschen Meister Brose Baskets Bamberg steuerte neun Zähler zum Erfolg gegen den Vize-Europameister von 2009 bei.

Beide Mannschaften treffen bei der EM-Endrunde vom 31. August bis 18. September in Litauen in der Gruppe A erneut aufeinander. «Im Bezug auf die EM-Vorrunde ist es psychologisch nicht unwichtig, dass wir nun zweimal knapp gegen diese starke Mannschaft gewonnen haben. Aber wir werden den Sieg nicht überbewerten», erklärte Bauermann.

Die junge DBB-Auswahl erwischte einen tollen Start und lag im ersten Viertel schnell mit 17:6 in Führung. Auch im zweiten Abschnitt lief es bis zum 26:16 (15.) wunschgemäß. Doch dann legten die Serben zu und brachten Deutschland mehr und mehr in Bedrängnis. Kurz vor der Pause gerieten die «Bauermänner» beim 28:29 in Rückstand, konterten aber umgehend zur knappen Halbzeitführung.

Im weiteren Spielverlauf gelang es keinem Team, sich entscheidend abzusetzen, so dass es bis zum Schluss spannend blieb. Kurz vor der Schlusssirene kamen die Serben zwar noch einmal in Ballbesitz, konnten die Siegchance aber nicht nutzen. Am Freitag wird die DBB-Auswahl von Gastgeber Türkei auf die Probe gestellt. Die Türken gewannen nach Verlängerung mit 69:65 gegen Deutschlands letzten Turniergegner Ukraine.