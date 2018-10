Siauliai (dpa) - Die deutschen Basketballer starten heute gegen Israel in die Europameisterschaft. Für NBA-Champion Dirk Nowitzki und Co. ist gegen den Außenseiter in der Gruppe B ein Sieg Pflicht. Bei einer Niederlage wäre das Weiterkommen in die Zwischenrunde bereits frühzeitig gefährdet. Bundestrainer Dirk Bauermann kann auf alle Spieler zurückgreifen. Auch Nowitzki hat seine Knieprobleme rechtzeitig auskuriert. Der 33-Jährige wird im litauischen Siauliai ganz besonders im Fokus stehen.

