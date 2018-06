Bamberg (SID) - Dirk Nowitzki ist ein erfolgreiches Comeback in der Basketball-Nationalmannschaft gelungen. Beim Supercup in Bamberg feierte der 33-Jährige mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) einen 71:65 (34:28)-Sieg gegen Belgien. Bei seinem ersten Einsatz knapp zehn Wochen nach dem Gewinn des NBA-Titels mit den Dallas Mavericks war der Superstar mit 18 Punkten bester Werfer.

Auch der zweite Rückkehrer kam auf eine ordentliche Ausbeute. Chris Kaman zeigte trotz langer Spielpause eine beachtliche Vorstellung und verbuchte 17 Zähler. Der Center der Los Angeles Clippers war erst unter der Woche mit seinem NBA-Kollegen Nowitzki zum Team von Bundestrainer Dirk Bauermann gestoßen.

Am Samstag (17.30 Uhr/Sport1) geht es für die deutsche Mannschaft beim Vier-Länder-Turnier, das zu Vorbereitung auf die EM in Litauen (31. August bis 18. September) dient, im zweiten Spiel gegen Griechenland. Der zweimalige Europameister hatte sich am Freitag zum Auftakt überraschend deutlich mit 62:38 (42:25) gegen die Türkei durchgesetzt. Der Vizeweltmeister ist am Sonntag (17.15 Uhr/Sport1) dritter Gegner der deutschen Mannschaft.

Nowitzki und Kaman kehrten in Bamberg nach dreijähriger Abstinenz in das Nationalteam zurück. Zuletzt war das Duo bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 für die DBB-Auswahl aufgelaufen.