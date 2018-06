Berlin (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist von Bundespräsident Christian Wulff mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Der NBA-Champion von den Dallas Mavericks bekam die höchste sportliche Auszeichnung in Deutschland am Sonntagmittag im Rahmen eines offiziellen Empfangs im Berliner Schloss Bellevue verliehen.

"Das ist eine große Ehre für mich, weil ich jetzt in einer Reihe mit vielen meiner Idole wie Boris Becker, Steffi Graf oder Franz Beckenbauer stehen darf", sagte Nowitzki: "Es ist ein schöner Beigeschmack, nicht mehr nur als Sportler, sondern auch als Botschafter für Deutschland zu fungieren. Ich bin sehr dankbar."

Der Bundespräsident lobte die Leistungen und Verdienste des 33 Jahre alten Würzburgers, der im Juni als erster Deutscher die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewann. "Sie sind ein Vorbild, dem andere Menschen nachzueifern versuchen. Sie sind in unserem Land ein ganz besonders wertvoller und erfolgreicher Sportler und Mensch, auf den wir in Deutschland sehr stolz sind", sagte Wulff.

Nach der Verleihung stand für Nowitzki und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft das letzte Testspiel vor der EM in Litauen (31. August bis 18. September) auf dem Programm. Gegner in Berlin war China (15.00 Uhr).