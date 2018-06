Inhalt Seite 1 — Nowitzkis Knie hält - DBB-Sieg bei EM-Generalprobe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Das Knie hält, die EM kann kommen: Dirk Nowitzki hat den Belastungstest drei Tage vor Beginn der Europameisterschaft bestanden und die deutschen Basketballer bei der Generalprobe gegen Mazedonien zu einem deutlichen 81:65 (42:24)-Sieg geführt.

Zwei Tage, nachdem der NBA-Champion beim ersten Duell mit dem EM-Teilnehmer in München deutliche Probleme mit dem rechten Knie offenbart hatte, bewegte sich der 33-Jährige vor 14 500 Zuschauern in der ausverkauften Berliner O2 World deutlich besser. Nowitzki zerstreute damit alle Bedenken, er könnte beim Turnier in Litauen (31. August bis 18. September) eventuell nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein.

«Das Knie macht noch ein paar kleine Probleme, aber ich mache mir keine Sorgen», sagte Nowitzki nach der Partie. «Ich fühle mich von Spiel zu Spiel besser. Wenn wir als Mannschaft hinten gut stehen, können wir bei der EM auch die Großen ärgern», meinte der Superstar zuversichtlich.

Auch sonst verlief das Wochenende in der Bundeshauptstadt für den Würzburger ausgezeichnet. Am Samstag war Nowitzki mit dem Team bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Gast, am Sonntag erhielt er aus der Hand von Bundespräsident Christian Wulff das Silberne Lorbeerblatt, die wertvollste Auszeichnung für Sportler in Deutschland.

Nowitzki sei ein «ganz Großer im Sport - nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt», lobte Wulff den wertvollsten Akteur der NBA-Finalserie. Er bewundere besonders, dass der Würzburger trotz seiner Erfolge «bescheiden» und «auf dem Boden» geblieben sei. «Sie sind beides: Ein Idol und ein Mensch mit Idealen», lobte der Bundespräsident den deutschen Fahnenträger der Olympischen Spiele von 2008.

Nowitzki gab sich demütig. «Viele Idole von mir haben die Ehrung schon bekommen: Boris Becker, Steffi Graf, Franz Beckenbauer. Das ist ein ganz spezieller Tag für mich», meinte der Blondschopf, der mit seiner Familie und Mentor Holger Geschwindner erschienen war.

Auf dem Parkett der O2 World legte der Superstar seine Zurückhaltung dann aber ab und zeigte seine bis dato beste Leistung in der Vorbereitung. Von seinen Beschwerden am rechten Knie war nur noch wenig zu sehen, auch wenn er anfangs erneut mit einem Tape-Verband auflief und erst im zweiten Viertel seine ersten Punkte erzielte. Am Ende standen für Nowitzki zwölf Punkte zu Buche.