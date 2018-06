Bamberg (SID) - Die Basketballer aus Griechenland haben sich beim Supercup in Bamberg mit 62:38 (42:25) gegen die Türkei durchgesetzt. Bester Werfer im Auftaktspiel des Vier-Länder-Turniers, das zur Vorbereitung auf die EM in Litauen (31. August bis 18. September) dient, war der Grieche Giannis Bourousis mit 17 Punkten.

Die deutsche Nationalmannschaft traf am Abend in der zweiten Begegnung des ersten Spieltages bei der Rückkehr von Dirk Nowitzki und Chris Kaman auf Belgien. Die beiden NBA-Stars, die sich erst seit Dienstag mit dem Team auf die Endrunde vorbereiten, gaben nach dreijähriger Pause ihr Comeback in der Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB).