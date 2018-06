Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag seine Erholung mit moderatem Tempo fortgesetzt. Der Dax war bereits zum Handelsstart über die psychologisch wichtige Marke von 6000 Punkten gesprungen und hatte sich seitdem stabil über dieser Schwelle gehalten.

Am Ende verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,41 Prozent auf 6022,24 Punkte. Bereits vor dem Wochenende hatte das Börsenbarometer zwei starke Gewinntage verzeichnet und den Wochenverlust dadurch auf 3,82 Prozent begrenzt. Seit dem Zwischenhoch am 26. Juli aber steht immer noch ein Minus von über 18 Prozent zu Buche. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 1,31 Prozent auf 9318,19 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,38 Prozent auf 756,71 Punkte.

Gestützt wurde der Markt durch Kursgewinne in den USA, wo Übernahmefantasien für Kauflaune gesorgt hatten. Marktanalyst Christoph Schmidt vom Asset Manager N.M.F. AG aber warnte vor zu viel Euphorie. «Es ist noch nicht einzuschätzen, was folgt - im Zweifelsfall sehen wir nur eine technische Erholung», sagte der Experte mit Blick auf den erst am vergangenen Donnerstag beendeten, elftägigen Kurssturz beim Dax.