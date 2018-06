Frankfurt/Main (dpa) - Die anhaltenden Konjunktursorgen haben den Dax belastet. Da der US-Leitindex Dow Jones in den ersten Handelsstunden aber weniger verlor als befürchtet, konnte der Dax seine Verluste reduzieren. Der Index schloss 2,19 Prozent im Minus bei 5480 Punkten. Am Vormittag war er noch um mehr als 4 Prozent abgesackt. Unter anderem wegen der Schuldenkrisen in Europa und den USA hat der Dax seit Anfang August gut 20 Prozent an Wert verloren.

