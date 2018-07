Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag nach einer Berg- und Talfahrt den fünften Handelstag in Folge mit Verlusten geschlossen. Die Stimmung der Marktteilnehmer sei weiterhin sehr nervös, sagten Händler.

Mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 5473,78 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, nachdem er am Nachmittag noch kräftig bis auf rund 5591 Punkte gestiegen war. Der MDax konnte ein kleines Plus von 0,25 Prozent auf 8424,93 Punkten halten und der TecDax rückte um 0,08 Prozent auf 690,96 Punkte vor.

«Einen echten Grund dafür, dass der Dax seine deutlichen Gewinne wieder abgegeben und nun mit Verlusten geschlossen hat, gibt es nicht», sagte ein Portfolio-Manager. «Wir sind Spielball der großen ausländischen Fonds und der Handel ist vor der US-Notenbankkonferenz in Jackson Hole am Freitag sehr nervös.» Dass die anderen großen Börsen in Europa allerdings noch deutlich im Plus schlossen, begründete er damit, dass sich der Dax in den vergangenen zwei Jahren deutlich besser als etwa der Eurostoxx 50 entwickelt habe. Der Eurostoxx 50 stieg um 1,13 Prozent auf 2183,39 Punkte und auch die Börsen in Paris und London schlossen mit jeweils rund einem Prozent im Plus. In den USA gewann der Dow Jones Industrial rund 0,4 Prozent.

Zudem wurden für die Dax-Entwicklung auch charttechnische Gründe genannt: Nachdem das deutsche Börsenbarometer am Freitag eine wichtige Unterstützung bei 5594 Punkten nach unten durchbrochen habe und an diesem Tag erneut an dieser Marke abgeprallt sei, gebe es wieder verstärktes Abwärtspotenzial, sagte ein weiterer Händler.

Kurstreibende Nachrichten waren zum Wochenauftakt Mangelware. Eon-Titel stiegen an der Dax-Spitze um 3,57 Prozent auf 14,520 Euro und profitierten von Kaufempfehlungen zweier großer Banken. Autowerte gerieten massiv unter Druck: So büßten die Aktien von BMW 4,23 Prozent auf 50,09 Euro ein und die VW-Vorzüge verloren 2,63 Prozent auf 101,80 Euro. Die Anteilsscheine von Daimler verloren ebenfalls etwas mehr als zwei Prozent. In Mitleidenschaft wurden auch die Aktien der im MDax notierten Zulieferer wie Continental, Leoni und ElringKlinger gezogen. Während die Conti-Papiere um rund 6 Prozent nachgaben, verloren die Aktien von Leoni und Elring jeweils rund drei Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,91 (Freitag: 1,89) Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,07 Prozent auf 129,258 Punkte zu. Der Bund Future stieg um 0,05 Prozent auf 135,38 Punkte. Der Kurs des Euro stand am Abend bei 1,4390 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,4413 (1,4385) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6938 (0,6952) Euro.