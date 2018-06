Frankfurt/Main (dpa) - Schwaches Wachstum der heimischen Wirtschaft hat die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst ausgebremst. Der Dax gab in den ersten Minuten nach Handelsbeginn um 1,18 Prozent auf 5921 Punkte nach.

Damit konnte der Leitindex vorerst nicht an seine dreitägige Erholungsserie nach dem vorangegangenen Kurssturz anknüpfen. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,56 Prozent auf 9266 Punkte bergab, und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,90 Prozent auf 750 Punkte. «Die schwachen BIP-Zahlen zeigen, dass auch Deutschland nicht die wirtschaftliche Insel der Glückseligkeit ist», sagte Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank.