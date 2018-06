Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch nervös in den Handel gestartet. Nach guten Vorgaben aus den USA hielt der deutlich gesunkene ifo-Konjunkturindex die Anleger genauso in Atem wie eine Abstufung der Kreditwürdigkeit Japans.

Der positiv gestartete Dax tauchte kurzzeitig ins Minus ab, erholte sich trotz den enttäuschenden ifo-Umfrageergebnissen jedoch wieder und stieg zuletzt um 0,75 Prozent auf 5574 Punkte. Der MDax legte um 1,48 Prozent auf 8603 Punkte zu. Der TecDax gewann 1,61 Prozent auf 714 Punkte.

Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel zwar schwach aus - nachdem am Vortag eingebrochenen ZEW-Index zu den Konjunkturerwartungen sei das aber keine Überraschung, sagte ein Börsianer. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich der Umfrage des Münchner ifo Instituts zufolge im August stärker als erwartet auf 108,7 Punkte eingetrübt.

Während der ZEW-Index die Konjunkturzuversicht von Finanzexperten misst, spiegelt der ifo-Index die direkte Stimmung in den befragten Unternehmen wider und gilt damit als näher an der Wirtschaft. Kursbewegende Nachrichten bei Einzelwerten gab es derweil lediglich aus der zweiten Reihe. Deutsche-Euroshop-Aktien gaben um 1,11 Prozent auf 26,375 Euro nach.