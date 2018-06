Frankfurt/Main (dpa) - Gestützt auf positive Vorgaben der US-Börsen sind die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dax legte in den ersten Minuten 1,73 Prozent auf 5633 Punkte zu und startete damit einen erneuten Erholungsversuch.

In der Vorwoche hatte der Leitindex bei starken Schwankungen per Saldo um rund ein Prozent zugelegt, obwohl am Freitag zeitweise noch ein neues Wochentief markiert worden war. Der MDax gewann am Morgen 1,74 Prozent auf 8779 Punkte, der TecDax stieg um 1,48 Prozent auf 726 Punkte.