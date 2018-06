Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag wieder auf einen kräftigen Erholungskurs begeben. Nach einem festeren Auftakt sorgten stärker als erwartet gestiegene Konsumausgaben aus den USA am Nachmittag für zusätzlichen Aufwind.

So ging der Dax um 2,39 Prozent höher bei 5670,07 Punkten aus dem Handel. In der von Schwankungen geprägten Vorwoche hatte der Leitindex nach vier schwachen Wochen erstmals wieder ein moderates Plus erzielt. Der MDax rückte am Montag um 2,65 Prozent auf 8857,44 Punkte vor. Der TecDax stieg um 2,45 Prozent auf 732,53 Punkte.