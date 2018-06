Frankfurt/Main (dpa) - Gestützt auf positive Vorgaben der Wall Street haben die wichtigsten deutschen Aktienindizes am Dienstag an ihre Erholungsbewegung angeknüpft. Der Dax legte in den ersten Minuten um 1,06 Prozent auf 5730 Punkte zu.

Der MDax gewann am Morgen 1,31 Prozent auf 8974 Punkte und der TecDax stieg um 1,15 Prozent auf 741 Punkte.