Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Verlusten gestartet. Zum Handelsauftakt lag der Leitindex Dax mit knapp 35 Punkten im Minus bei rund 5763 Zählern. Am Donnerstag hatte er nach einer Verlustserie von elf Tagen erstmals wieder mit Gewinnen geschlossen.

Unterm Strich stand ein Plus von 3,28 Prozent. Auch an der Wall Street in New York war es am Donnerstag kräftig nach oben gegangen.