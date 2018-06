Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am Montag wechselhaft in den Handel gestartet. Zunächst rutschte er weiter in Richtung von 5400 Punkten ab, drehte dann aber ins Plus und überwand mit einem Plus von 0,38 Prozent auf 5501 Punkte wieder die Schwelle von 5500 Punkten.

Der MDax gewann knappe 0,05 Prozent auf 8408 Punkte und der TecDax rückte um 0,88 Prozent auf 696 Punkte vor. Händler sprachen von einem anhaltend nervösen Marktumfeld. Die Experten von Close Brothers Seydler etwa hielten eine Gegenreaktion nach dem Kurssturz der vergangenen Wochen durchaus für angebracht. Allerdings sei es wegen der nervösen Stimmung realistischer, dass die Anleger vorsichtig bleiben werden.

«Die Investoren haben Angst davor, in das fallende Messer zu greifen.»| Gleich zwei Kaufempfehlungen von Merrill Lynch und Macquarie verhalfen den Eon-Titeln mit einem Aufschlag von fast zwei Prozent nach oben. Feste Kurse bei Finanzwerten begründeten Händler mit einem moderaten Erholungsversuch.