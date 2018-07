Frankfurt (dpa) - Börsencrash auf Raten: An den hochnervösen Märkten sind die Kurse erneut abgestürzt. Der deutsche Leitindex Dax brach an diesem Schwarzen Donnerstag zeitweise um fast 7 Prozent ein und schloss mit einem Minus von 5,82 Prozent bei 5602 Punkten. An der Wall Street sackte der Dow Jones zwischenzeitlich um mehr als 4 Prozent ab. In Frankreich schoss die Aktie der Großbank Société Générale auch wegen anhaltender Gerüchte um Griechenland mehr als 12 Prozent in die Tiefe. Hintergrund sind vor allem Rezessionsängste und die Schuldenkrisen auf beiden Seiten des Atlantiks.

